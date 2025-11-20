Sara Fernández

Espectacular timelapse del momento de la erupción del volcán Semeru en Indonesia

Indonesia eleva al máximo el nivel de alerta por la erupción del volcán Semeru. Hasta los 2 km de altura han llegado las nubes de ceniza que ha arrojado el cráter, superando la cima de la montaña más alta de la isla de Java. La expulsión de gases y rocas volcánicas ha obligado a evacuar a cientos de personas. Un vídeo grabado por una cámara de seguridad muestra el espectacular y violento comienzo de la erupción.