Sara Fernández

Rescatan a decenas de corzos atrapados en un lago congelado en Siberia

En esta época del año, la nieve sobre el suelo helado y los lagos congelados proporciona a la fauna un agarre superficial, permitiéndoles recorrer el paisaje sin mayor dificultad. Sin embargo, un breve período de temperaturas inusualmente suaves provocó que la nieve superficial se derritiera inicialmente. Esto interrumpió la ruta habitual de los corzos, ya que el hielo cubierto de agua se volvió extremadamente resbaladizo para ellos. Agotados e incapaces de volver a ponerse en pie, los corzos se enfrentaron a morir congelados o a hacerse daño al intentar escapar. En el primer intento por rescatar a los corzos, los pescadores los llevaron primero a la orilla y luego usaron trineos para ponerlos a salvo.