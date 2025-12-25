PI STUDIO

El papa León XIV pide paz para Israel, Palestina y Ucrania en su primer mensaje de Navidad

El papa León XIV pidió este jueves "justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria", y que se encuentre "el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa" para acabar con la guerra en Ucrania, en su primer mensaje de Navidad antes de la bendición 'Urbi et Orbi'.