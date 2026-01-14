Secciones

Trump responde al primer ministro de Groenlandia: “No sé quien es, pero eso va a ser un gran problema para él”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

El presidente de Estados Unidos, en sus últimas declaraciones sobre Groenlandia, ha respondido a la postura del primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, que dijo que prefiere a Dinamarca antes que a Estados Unidos. Y lo ha hecho con su habitual falta de corrección y respeto. “No sé quién es, no lo conozco, pero ese es su problema, eso va a ser un gran problema para él”, espetó el mandatario.

