Lucía Feijoo Viera

Trump asegura que EEUU ha conversado con "altos mandos" de Cuba

Donald Trump, aseguró este domingo que Estados Unidos mantiene contactos con "altos mandos" de Cuba con el objetivo de avanzar hacia un posible acuerdo bilateral. "Veremos qué pasa", dijo, pocos días después de lanzar una ofensiva que busca asfixiar a la isla al imponer aranceles a los países que le vendan petróleo. Trump no cerró la puerta a una salida política. "Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba. Está en muy mal estado, tiene un problema humanitario", dijo a la prensa en su residencia, sin ahorrarse duros comentarios sobre la situación en la mayor de las Antillas. "Cuba es una nación fallida. Lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para apuntalarla". Más información