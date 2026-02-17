Secciones

Teherán asegura que está preparado para defenderse ante amenazas o agresiones

EFE

EFE

Irán advirtió este martes de que las "consecuencias de cualquier ataque" en su contra "no se limitarán a sus fronteras", en referencia a las amenazas de Estados Unidos de usar la fuerza en caso de que las negociaciones diplomáticas que mantienen no resulten en un acuerdo en torno a su programa nuclear. "Se ha abierto una nueva ventana de oportunidad con las negociaciones con Estados Unidos, y confiamos en una solución sostenible y negociable. Al mismo tiempo Irán está plenamente preparado para defenderse de cualquier amenaza y acto de agresión", aseguró el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en un discurso ante la Conferencia de Desarme de la ONU, el único foro multilateral sobre cuestiones de control de armamento. Más información

