Decenas de muertos en un ataque de Pakistán contra objetivos militares en Afganistán
Decenas de personas han fallecido en el ataque de Pakistán contra objetivos militares en Afganistán. Entre los muertos se cuentan 11 niños. El ataque se produce tras una serie de atentados suicidas de los que responsabiliza a grupos insurgentes asentados en el país vecino. Más información
