Secciones

Es noticia
Más vuelos en Alvedro durante el cierre de LavacollaNuevo hotel en Vilaboa para el aeropuerto de A CoruñaEntrevista a Juan Copa, técnico del LiceoEroski integra a personas con discapacidad en un nuevo servicio en Betanzos
instagramlinkedin
Una congresista demócrata llama “asesino” a Trump durante su Discurso sobre el Estado de la Unión

Una congresista demócrata llama “asesino” a Trump durante su Discurso sobre el Estado de la Unión

Sara Fernández

Una congresista demócrata llama “asesino” a Trump durante su Discurso sobre el Estado de la Unión

Sara Fernández

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

La representante demócrata estadounidense Ilhan Omar llamó “asesino” al presidente Donald Trump durante su Discurso sobre el Estado de la Unión. "¡Han matado a estadounidenses!", gritó Omar mientras el presidente acusaba a los demócratas de no priorizar a los ciudadanos estadounidenses sobre los inmigrantes. "¡Tú eres el asesino! ¡Deberías estar avergonzado!", le increpó la congresista demócrata.

TEMAS

Tracking Pixel Contents