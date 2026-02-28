Secciones

Más de 50 niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán

Más de medio centenar de niñas han fallecido tras un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab. Las autoridades locales han confirmado las cifras, que pueden seguir subiendo.

