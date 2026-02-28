Netanyahu sobre los ataques en Irán: "La operación durará mientras sea necesaria"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con EE.UU. lanzado este sábado contra Irán tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní y que "la operación continuará mientras sea necesaria". Más información
