Partidarios del gobierno iraní se manifiestan en Teherán contra los ataques israelíes y estadounidenses
Partidarios del gobierno iraní se han manifestado en la Plaza de Palestina de Teherán contra los ataques israelíes y estadounidenses.
