Macron anuncia que Francia aumentará su arsenal nuclear y amenaza con usarlo para "proteger sus intereses"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

"Es esencial una modernización de nuestro arsenal", afirmó Emmanuel Macron en su visita a la estratégica base naval de Île Longue. El presidente viajó a la Bretaña escoltado por cuatro cazas modelo Rafale para llegar a la base donde duermen los cuatro submarinos nucleares franceses. Su discurso sobre disuasión nuclear generaba una gran expectación en un contexto internacional actual, pero pocos imaginaron lo que estaba apunto de anunciar. Más información

