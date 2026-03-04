Impactantes imágenes del ataque con misiles de Irán contra Israel y objetivos de Estados Unidos
La agencia progubernamental iraní Mehr difundió este miércoles imágenes de la decimoséptima oleada de disparos de misiles de la operación “Promesa Verdadera 4”, lanzada el martes 3 de marzo contra Israel y objetivos vinculados a Estados Unidos en Oriente Medio.
