Un misil cae en la frontera siria con Turquía

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

Esta mañana ha caído un misil en un espacio abierto cerca de la ciudad de Qamishli, controlada por los kurdos, en el noreste de Siria. Los vecinos de la zona se han acercado al lugar, y se han reunido alrededor de él mientras lo observaban.

