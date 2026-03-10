Atlas News

La Casa Blanca asegura que la ofensiva terminará cuando Irán esté en una posición de "rendición completa e incondicional"

El ejército de Estados Unidos avanza para desmantelar la producción de misiles de Irán, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Asegura que el plazo inicial del ejército estadounidense para lograr los objetivos de la operación, era de cuatro a seis semanas, pero afirmó que la campaña avanzaba "muy por delante de lo previsto". Las operaciones finalizaran una vez que el presidente Donald Trump determine que los objetivos militares se han cumplido plenamente y que Irán está en condiciones de rendirse, total e incondicionalmente. Más información