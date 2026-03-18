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Irán celebra el funeral de Ali Larijani, el secretario de Seguridad asesinado por Israel

Irán celebra el funeral de Ali Larijani, el secretario de Seguridad asesinado por Israel

Lucía Feijoo Viera

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Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Ali Larijani, jefe del aparato de seguridad iraní, pasó años en la sombra del poder iraní antes de situarse como una de sus figuras más destacadas desde que estalló la guerra contra Israel y Estados Unidos. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó el martes la muerte de su jefe, quien el viernes pasado se expuso públicamente en plena calle durante una manifestación en Teherán. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anunciado más temprano el martes que Larijani, de 68 años, había muerto. Más información

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