Javier Vendrell Camacho

La guerra en Irán cumple un mes instalada en un ciclo de ataques y contraataques

Un mes. Las guerra entre EEUU, Israel e Irán acumulan ya más de treinta días de duración, y su huella se hace notar sobre el rumbo de la economía mundial. Pese a que aún es pronto para determinar las consecuencias a largo plazo, pues dependerán en gran medida de lo que dure el conflicto, los ataques a infraestructuras críticas, el cierre del estrecho de Ormuz y las tensiones entre gobiernos han ralentizado el crecimiento del PIB y han encarecido la cesta de la compra, los carburantes y las hipotecas. Más información