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Irán derriba un caza estadounidense y rescata a uno de los pilotos

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Atlas News

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La televisión estatal iraní ha afirmado este viernes que las Fuerzas Armadas han derribado un cazabombardero estadounidense F-15E en el sur del país y que se ha lanzado una operación para rescatar a los dos pilotos. "Irán ha derribado un F-15E Strike Eagle", indicó IRIB, la televisión estatal iraní. Estados Unidos ha logrado rescatar a uno de los dos tripulantes del avión de combate caído en Irán, según informa CBS News y citando a funcionarios estadounidenses e israelíes. El operativo de búsqueda continúa para localizar al segundo piloto, cuyo paradero sigue sin conocerse. Más información

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