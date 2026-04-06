Trump: "Podríamos acabar con Irán entero en un día, quizá ese día sea mañana"
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes en rueda de prensa que todo Irán "puede ser aniquilado en una noche" y que eso podría suceder "mañana por la noche", en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz. Más información
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Los vecinos de al menos diez viviendas han tenido que ser desalojados por la proximidad de sus casas al incendio forestal declarado este lunes en la parroquia de Caión, en A Laracha. Según detalla la Guardia Civil, presenta un fuego con un frente de 2 kilómetros que afecta tanto a monte arbolado como a monte raso, y está activo desde las 13:13 horas.Trabajan en la zona medios de extinción tanto aéreos como terrestres: dos helicópteros, cinco motobombas, seis brigradas, dos agentes y una pala.