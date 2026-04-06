Secciones

Es noticia
Incendio forestal en CaiónPermiso especial de ruido para los pisos de la SarebAsí será el Parque de O VixíaEl mapa de A Coruña hace 70 añosRescatado un cadáver junto a la DársenaLos tesoros que esconden los paquetes sorpresa de AmazonPresunto fraude en una oposición de la Seguridad Social en A CoruñaA Coruña compite con Ourense por la temperatura más alta de GaliciaEl tiempo en A Coruña: máximas disparadas antes de volver las lluviasAsí está la clasificación en Segunda
instagramlinkedin
Trump: "Podríamos acabar con Irán entero en un día, quizá ese día sea mañana"

Trump: "Podríamos acabar con Irán entero en un día, quizá ese día sea mañana"

Lucía Feijoo Viera

Trump: "Podríamos acabar con Irán entero en un día, quizá ese día sea mañana"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes en rueda de prensa que todo Irán "puede ser aniquilado en una noche" y que eso podría suceder "mañana por la noche", en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz. Más información

Últimos vídeos

Tareas de extinción en el incendio de Caión que obligó a desalojar a los vecinos de al menos diez viviendas

Los vecinos de al menos diez viviendas han tenido que ser desalojados por la proximidad de sus casas al incendio forestal declarado este lunes en la parroquia de Caión, en A Laracha. Según detalla la Guardia Civil, presenta un fuego con un frente de 2 kilómetros que afecta tanto a monte arbolado como a monte raso, y está activo desde las 13:13 horas.Trabajan en la zona medios de extinción tanto aéreos como terrestres: dos helicópteros, cinco motobombas, seis brigradas, dos agentes y una pala.

Tareas de extinción en el incendio de Caión que obligó a desalojar a los vecinos de al menos diez viviendas

TEMAS

Tracking Pixel Contents