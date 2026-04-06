Trump asegura que los iraníes se "enfadan" si no caen bombas porque "quieren ser libres"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que los iraníes se "enfadan" si no caen bombas sobre la República Islámica porque su máxima aspiración es "ser libres" y advirtió que no han tomado las calles porque saben que podrían ser encarcelados y ejecutados.
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Los vecinos de al menos diez viviendas han tenido que ser desalojados por la proximidad de sus casas al incendio forestal declarado este lunes en la parroquia de Caión, en A Laracha. Según detalla la Guardia Civil, presenta un fuego con un frente de 2 kilómetros que afecta tanto a monte arbolado como a monte raso, y está activo desde las 13:13 horas.Trabajan en la zona medios de extinción tanto aéreos como terrestres: dos helicópteros, cinco motobombas, seis brigradas, dos agentes y una pala.