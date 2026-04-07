Secciones

Es noticia
Incendio forestal en CaiónPermiso especial de ruido para los pisos de la SarebAsí será el Parque de O VixíaEl mapa de A Coruña hace 70 añosRescatado un cadáver junto a la DársenaLos tesoros que esconden los paquetes sorpresa de AmazonPresunto fraude en una oposición de la Seguridad Social en A CoruñaA Coruña compite con Ourense por la temperatura más alta de GaliciaEl tiempo en A Coruña: máximas disparadas antes de volver las lluviasAsí está la clasificación en Segunda
instagramlinkedin
Una persona desaparecida y tres heridas tras el derrumbe de un andamio en la planta siderúrgica de Kawasaki en Japón

Una persona desaparecida y tres heridas tras el derrumbe de un andamio en la planta siderúrgica de Kawasaki en Japón

PI STUDIO

Una persona desaparecida y tres heridas tras el derrumbe de un andamio en la planta siderúrgica de Kawasaki en Japón

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Tres personas gravemente heridas y una desaparecida tras el derrumbe de un andamio en una obra de la planta siderúrgica JFE Steel, en la ciudad japonesa de Kawasaki, al este del país. Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas sobre el incidente alrededor de las 16:30 hora local, cuando un andamio de unos 40 metros de altura se derrumbó. Cinco trabajadores cayeron al suelo al derrumbarse el andamio, tres de ellos sufrieron heridas graves y permanecen inconscientes, mientras que uno permanece hospitalizado con heridas leves. Los bomberos están llevando a cabo una investigación sobre el incidente, mientras se sigue buscando al trabajador desaparecido.

TEMAS

Tracking Pixel Contents