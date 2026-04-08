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El secretario de Guerra de EEUU califica la operación 'Furia Épica' como una "victoria histórica"

El secretario de Guerra de EEUU califica la operación 'Furia Épica' como una "victoria histórica"

Lucía Feijoo Viera

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la ofensiva lanzada por su país contra Irán fue una "victoria histórica" que ha diezmado las fuerzas de la República Islámica y reducido su capacidad militar durante los "años venideros".

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