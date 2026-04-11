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Partidarios de Hezbolá protestan frente al Palacio de Gobierno en Beirut

Partidarios de Hezbolá protestan frente al Palacio de Gobierno en Beirut

Javier Vendrell Camacho

Partidarios de Hezbolá protestan frente al Palacio de Gobierno en Beirut

Javier Vendrell Camacho

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Los manifestantes se reunieron para mostrar su apoyo a Hezbolá y expresar su oposición al presidente Joseph Aoun y al primer ministro Nawaf Salam, así como contra las negociaciones entre el Líbano e Israel.

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