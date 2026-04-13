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Así fue el emotivo reencuentro entre la astronauta Christina Koch y su perrita tras regresar de Artemis II

Así fue el emotivo reencuentro entre la astronauta Christina Koch y su perrita tras regresar de Artemis II

Lucía Feijoo Viera

Así fue el emotivo reencuentro entre la astronauta Christina Koch y su perrita tras regresar de Artemis II

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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La astronauta Christina Koch ha compartido en sus redes sociales uno de los momentos más emotivos de su regreso tras la misión Artemis II: el reencuentro con su perrita Sadie. En el vídeo, que ha conmovido a miles de usuarios, se puede ver la efusiva reacción del animal al volver a verla después de su estancia fuera de casa. Junto a las imágenes, Koch escribió: “Sigo bastante segura de que yo era la parte más feliz de este reencuentro. Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional. No esperaba que eso me fuera a servir”, reflejando el vínculo entre ambas.

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