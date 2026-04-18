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DIRECTO | Sesión Plenaria de Líderes Globales en la Movilización Progresista Mundial de Barcelona / PI STUDIO

DIRECTO | Sesión Plenaria de Líderes Globales en la Movilización Progresista Mundial de Barcelona

PI STUDIO

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Barcelona es este sábado el epicentro de una alianza de países que busca plantar cara al nuevo orden mundial que asoma con el avance de la ultraderecha, el deterioro del derecho internacional y las políticas de Donald Trump. Una veintena de líderes internacionales se han citado en la Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, para participar en la IV reunión del foro En Defensa de la Democracia. Los focos han recaído en los presidentes Pedro Sánchez (España); Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil); Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Sheinbaum (México). Más información

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