Israel ataca Líbano pocas horas después de la tregua anunciada por Trump
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron este viernes Líbano para neutralizar "un lanzador que disparó varios cohetes" contra territorio hebreo, pocas horas después de la tregua anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
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