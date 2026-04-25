Javier Vendrell Camacho

El ministro de Exteriores de Irán aborda en Pakistán una posible segunda negociación con EEUU

El ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, se ha reunido este sábado con su homólogo pakistaní, Ishaq Dar, el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, y el primer ministro del país asiático, Shebhaz Sharif, en preparación de una posible segunda ronda de negociaciones con EEUU, que podría celebrarse este domingo o lunes.