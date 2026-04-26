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Así ha sido la evacuación de Donald Trump tras un intento de atentado durante la cena de corresponsales

Así ha sido la evacuación de Donald Trump tras un intento de atentado durante la cena de corresponsales

Javier Vendrell Camacho

Así ha sido la evacuación de Donald Trump tras un intento de atentado durante la cena de corresponsales

Javier Vendrell Camacho

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El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba un arma larga. Más información

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