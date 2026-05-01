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Abuchean a Pedro Sánchez por su política migratoria en un mitin de ultraderecha francesa

Abuchean a Pedro Sánchez por su política migratoria en un mitin de ultraderecha francesa

Javier Vendrell Camacho

Abuchean a Pedro Sánchez por su política migratoria en un mitin de ultraderecha francesa

Javier Vendrell Camacho

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Jordan Bardella, que aspira a ser el candidato ultraderechista a las presidenciales francesas de 2027 si Marine Le Pen resulta inhabilitada, criticó la política migratoria del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, momento en el que fue interrumpido por los abucheos de numerosos militantes durante un acto sobre la Fiesta del Trabajo celebrado este viernes en Mâcon.

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