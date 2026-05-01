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Activistas de la Flotilla denuncian maltrato por parte de los militares israelíes

Activistas de la Flotilla denuncian maltrato por parte de los militares israelíes

Javier Vendrell Camacho

Activistas de la Flotilla denuncian maltrato por parte de los militares israelíes

Javier Vendrell Camacho

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Los activistas de la Flotilla Global Sumud interceptada por fuerzas israelíes cuando se dirigía a Gaza han denunciado que han sido golpeados y privados de comida y agua mientras eran trasladados a la isla griega de Creta, donde han sido puestos en libertad este viernes.

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