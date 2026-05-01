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Un nuevo vídeo muestra a Cole Allen disparando a un agente durante la cena de corresponsales

Un nuevo vídeo muestra a Cole Allen disparando a un agente durante la cena de corresponsales

Javier Vendrell Camacho

Un nuevo vídeo muestra a Cole Allen disparando a un agente durante la cena de corresponsales

Javier Vendrell Camacho

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La fiscalía federal de Washington compartió este jueves un vídeo donde se muestra a Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado, disparando contra un agente del Servicio Secreto antes de ser detenido.

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