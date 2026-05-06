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El Papa León XIV incluye una visita a la cárcel de Brians 1 de Barcelona dentro de su visita a España

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El papa León XIV incluirá una visita a la cárcel de Brians 1 de Barcelona dentro de la visita a España que realizará entre el 6 de 12 de junio y que incluye paradas en Madrid, Barcelona, Montserrat, Tenerife y Gran Canaria. El viaje, donde el Santo Padre se reunirá con 'sinhogar', migrantes y reclusos en un gesto más que simbólico, se producirá 15 años después de la última presencia de un Pontífice en el país, la de Benedicto XVI, en 2011.

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