Macron corre por las calles de Nairobi con el legendario atleta keniano Eliud Kipchoge
El presidente francés, Emmanuel Macron, se calzó este lunes las zapatillas de deporte para correr a primera hora por las calles de Nairobi con el legendario atleta keniano Eliud Kipchoge, doble campeón olímpico de maratón. Antes de la inauguración de la Cumbre África Adelante entre Francia y el continente africano en la capital de Kenia, Macron, de 48 años, disfrutó de una sesión deportiva matutina con Kipchoge, de 41, mientras corrían acompañados por guardaespaldas del mandatario.