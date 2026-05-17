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Chocan dos aviones de combate durante una exhibición en Idaho, EEUU

Chocan dos aviones de combate durante una exhibición en Idaho, EEUU

Sara Fernández

Chocan dos aviones de combate durante una exhibición en Idaho, EEUU

Sara Fernández

PI STUDIO

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Dos aviones de combate estadounidenses colisionaron este domingo en la base aérea de Mountain Home, en el estado de Idaho, durante un espectáculo aéreo. En un mensaje publicado en Facebook, la base informó de un incidente durante el espectáculo "Gunfighter Skies", que tenía lugar a dos millas (unos tres kilómetros) al noroeste de la base, y detalló que los equipos de emergencia se encuentran en el lugar.

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