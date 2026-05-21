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El equipo de buzos especializados concluye las operaciones de rescate de los fallecidos en Maldivas

El equipo de buzos especializados concluye las operaciones de rescate de los fallecidos en Maldivas

Sara Fernández

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PI STUDIO

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El equipo de buzos especializados concluyen las labores de búsqueda de los dos últimos cuerpos de los buzos italianos, fallecidos en el accidente de buceo más mortífero de la historia de las Maldivas. El equipo finlandés de tres miembros asegura haber completado su misión y ha expresado sus condolencias a las familias de los buzos desaparecidos. Las autoridades maldivas investigan múltiples posibles causas del accidente, incluyendo si el grupo descendió mucho más profundo de lo previsto. El grupo estaba liderado por Monica Montefalcone, de 51 años, profesora de la Universidad de Génova y ecóloga marina que buceaba habitualmente en aguas del Océano Índico. Más información

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