Lucía Feijoo Viera

Integrantes de la flotilla llegan a Turquía con visibles signos de violencia: "Por Palestina lo haríamos un millón de veces más"

El primer grupo de activistas de la flotilla para Gaza expulsados por Israel llega a Turquía, tras la indignación internacional por el maltrato que recibieron durante su detención. En las imágenes se puede ver cómo reciben atención sanitaria, con visibles signos de violencia. Una de las integrantes asegura que se han producido más de 35 fracturas de huesos debido a las continuas "vejaciones" del ejército israelí: "Guantánamo es poco", asegura Emilia Nacher. Sin embargo, su compromiso con el pueblo palestino es más firme que nunca: "Lo haríamos un millón de veces más". Más información