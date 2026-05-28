Lucía Feijoo Viera

Decenas de muertos tras intensos bombardeos israelíes en el sur del Líbano

Israel mató este jueves a decenas de personas en el sur del Líbano, sometido a intensos bombardeos desde anoche, pese a la celebración de la festividad de Aíd al Adha y a un solo día de que empiece una reunión militar entre ambos países en el Pentágono. La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó de al menos seis muertos, entre ellos niños, de una misma familia por un ataque con dron israelí en Nabi Sari, entre Adloun y Sidón, mientras intentaban huir de las localidades amenazadas. En la ciudad de Sidón, equipos de rescate de la Asociación Médica Islámica, en colaboración con otras organizaciones, recuperaron los cadáveres de tres personas de entre los escombros por otro ataque israelí contra un edificio residencial. Los equipos de rescate también trasladaron a otros cinco heridos a los hospitales de la ciudad para recibir el tratamiento, mientras intentan retirar los escombros del ataque aéreo. Los ataques también afectaron a los distritos de Nabatieh y Tiro: en el primero de ellos, aviones israelíes lanzaron varios ataques aéreos que hirieron a varias personas en distintos puntos de la ciudad homónima, entre ellos viviendas y una escuela.