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Donald Trump bromea con que es “el jefe” en la cumbre del G7

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha bromeado a su llegada a la reunión del G7 diciendo "Yo soy el jefe" antes de sentarse a la mesa con los líderes de los siete países más poderosos del mundo. La afirmación del presidente ha causado las risas de quienes le esperaban, en lo que es el último día de la cumbre. Más información