Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Irán responde a los bombardeos israelíes sobre Líbano cerrando el Estrecho de Ormuz

La tregua entre Israel y Hezbolá apenas ha durado horas. A los ataques con drones de la milicia chii, el ejército hebreo ha respondido con bombas, que dejan, al menos 32 muertos en las últimas horas. El frente del Líbano se reactiva e Irán reacciona con la misma baza de siempre, volviendo a cerrar el estrecho de Ormuz. Su mando militar conjunto lo llama un “primer paso” en un comunicado en el que anuncia la “clausura al tráfico marítimo” del estratégico estrecho por la “negativa” de Israel “a retirarse de los territorios del sur del Líbano”. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, continúa su desafío. Dice que su ejército seguirá lo que haga falta en el sur del Líbano, incumpliendo del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. A pesar de todo, el vicepresidente JD Vance confía en que el alto el fuego se mantenga. De momento, este domingo, delegaciones de Washington y Teherán se reunirán en Suiza para empezar a negociar un acuerdo definitivo. Donald Trump de momento no ha logrado su objetivo: contener al primer ministro israelí. En una entrevista en el digital Axios, el presidente estadounidense asegura que las relaciones con Netanyahu son buenas aunque intenta mantenerle "cuerdo". Mientras la prensa de su país considera el acuerdo firmado en Versalles como una auténtica rendición estadounidense, Trump vuelve a vender una victoria de su administración y se atreve incluso a asegurar que ha "habido un cambio de régimen" porque los líderes iraníes actuales son diferentes. Más información