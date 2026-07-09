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Trump bromea sobre posible amenaza de Irán contra su avión: "Soy el número uno en su lista"

Trump bromea sobre posible amenaza de Irán contra su avión: "Soy el número uno en su lista"

Sara Fernández

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Trump bromea sobre posible amenaza de Irán contra su avión: "Soy el número uno en su lista"

Sara Fernández

PI STUDIO

PI STUDIO
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no tenía conocimiento de una amenaza creíble de Irán contra el Air Force One, aunque aseguró que él sería el principal objetivo de Teherán y respondió con ironía a un periodista que le preguntó si había cambiado de avión por motivos de seguridad.

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