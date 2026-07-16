Secciones

Es noticia
Más de un centenar de trabajadores afectados por el ERTE de Ferroglobe en A CoruñaLa línea de tren A Coruña - Ferrol, sin plazos de mejoraEl contrato de NostiánMercado de fichajes del DeportivoLas fiestas del Carmen en los barrios de A CoruñaColas para el concierto de Alejandro Sanz en el ColiseumEntrevista a Amparo Alonso, catedrática en la Universidade da Coruña y Premio Nacional de Informática
instagramlinkedin
El presidente del TJUE concluye que la amnistía busca reducir tensiones y facilitar la reconciliación

El presidente del TJUE concluye que la amnistía busca reducir tensiones y facilitar la reconciliación

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El presidente del TJUE concluye que la amnistía busca reducir tensiones y facilitar la reconciliación

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado este jueves que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario porque "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación" tras el proceso independentista en Cataluña. Esta decisión marca ahora el camino al Tribunal Constitucional, cuya sentencia será determinante para el posible regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont, ya que tiene que dilucidar si el Tribunal Supremo debe amnistiarle también por el delito de malversación.

TEMAS

Tracking Pixel Contents