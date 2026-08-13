Secciones

Es noticia
Llegó el día: A Coruña se vuelca con el eclipse¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio?El eclipse en directoTrofeo Teresa HerreraFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin
Descarrila un tren de pasajeros en el sureste de Inglaterra

Descarrila un tren de pasajeros en el sureste de Inglaterra

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Descarrila un tren de pasajeros en el sureste de Inglaterra

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

Un tren de pasajeros ha descarrilado cerca de Lewes, en el sureste de Inglaterra. Los equipos de emergencia han acudido al lugar para ayudar a los pasajeros a salir del tren. La Policía de Transporte Británica ha informado de que sus agentes están atendiendo el siniestro y que, de momento, no se conoce que haya víctimas. El Gobierno está colaborando con el sector ferroviario para asistir a los pasajeros afectados por el descarrilamiento. Más información

Últimos vídeos

Tracking Pixel Contents