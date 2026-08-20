Sara Fernández

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Brutal ataque de Rusia sobre Kiev con misiles y drones

Al menos doce personas murieron y otras 34 resultaron heridas en un ataque masivo ruso contra la capital ucraniana, Kiev, informaron este jueves las autoridades. "Por el momento se tiene constancia de doce muertos en Kiev", escribió el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, en su último informe, mientras el Servicio Estatal de Emergencias cifró el número de heridos en 34.El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció en redes sociales el ataque masivo que los rusos "llevaban preparando hace tiempo" y en el que combinaron diferentes tipos de munición balística, misiles de crucero y drones "para causar el mayor daño posible a la infraestructura civil".

Precisó que en Kiev resultaron dañados edificios residenciales, entre ellos uno de varias plantas en el que las superiores quedaron destruidas, así como un hospital infantil y una escuela.

Recordó que en la capital murieron doce personas y otra perdió la vida en la región de Kiev, mientras alrededor de 40 resultaron heridas.

Además, en la región de Odesa, los rusos atacaron con drones un puesto fronterizo con Moldavia, y en la de Cherníguiv, la infraestructura de gas.

"Por desgracia, mientras Moscú invierte en misiles balísticos y en la escalada del conflicto, estos ataques no siempre reciben la respuesta que deberían por parte de la comunidad internacional. Y mientras Ucrania no cuente con una defensa antibalística suficiente, Rusia no se planteará seriamente la paz", advirtió Zelenski.

Señaló que Ucrania está haciendo todo lo posible para garantizar esa protección y que el trabajo en la iniciativa de defensa antibalística FREYJA continúa cada día.

Pero, por ahora, los misiles interceptores Patriot aún no pueden ser sustituidos y Ucrania los necesita a diario, añadió.

"Cada misil adicional salva la vida de nuestra gente. Doy las gracias a todos los que lo entienden, buscan y encuentran formas de ayudar", concluyó.

El viernes será día de luto en Kiev en memoria de las víctimas de este ataque masivo contra la ciudad, en el que las banderas ondearán a media asta y estarán prohibidos todo tipo de actos de ocio, informó Klichkó, por su parte, en un mensaje en Telegram