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Un accidente de un avión de Amazon deja varios muertos en Miami

Al menos cinco personas han muerto este domingo después de que un avión de carga de Amazon Prime Air se saliera de la pista durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami. El vuelo 7598 rebasó una pista diagonal poco antes de las 14.00 hora local e impactó contra varios vehículos en tierra, según las autoridades. Otras cinco personas resultaron heridas, tres de ellas en estado crítico. Más información