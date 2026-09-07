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La AfD queda al borde de la mayoría absoluta en Sajonia-Anhalt

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La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se disparó por encima de todas las expectativas hasta situarse con creces en su máximo histórico. Según datos de la televisión pública ARD, escrutados el 90 % de los votos, obtuvo un 44 % de los votos en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania. Son 23 puntos más que en los anteriores comicios. Se quedó a pocos escaños de la mayoría absoluta que precisa para pulverizar el cortafuergos que la mantiene políticamente aislada. Tiene aun opciones a gobernar, pero precisará para ello del apoyo de la izquierda prorrusa de Sahra Wagenknecht (BSW). Este partido, el único dispuesto a no bloquear a la AfD, se encuentra al filo del 5 %, el mínimo para obtener escaños.

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