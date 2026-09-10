Secciones

Es noticia
Así es el proyecto de residencia en el campus de ElviñaEn el aire el inicio de curso en el instituto ZalaetaLa panadería de A Coruña que hace uno de los tres mejores panes de EspañaA la venta nuevos vuelos en AlvedroResultados de InditexInforme PISA: el uso de la IA en tareas escolaresLos conciertos que vienen este otoño a A Coruña
instagramlinkedin
Cómo el 11-S cambió la seguridad de los aeropuertos en todo el mundo

Cómo el 11-S cambió la seguridad de los aeropuertos en todo el mundo

Irene Benedicto/ Núria Garrido

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cómo el 11-S cambió la seguridad de los aeropuertos en todo el mundo

Irene Benedicto/ Núria Garrido

Barcelona
RRSS WhatsAppCopiar URL

Quitarte los zapatos, limitar los líquidos o pasar por un escáner corporal son hoy gestos rutinarios al coger un avión. Pero son también la huella más visible de un cambio mucho mayor en la forma de entender la seguridad nacional e internacional. Ese giro comenzó tras los atentados del 11-S, cuando Al Qaeda secuestró cuatro aviones comerciales y mató a cerca de 3.000 personas.

EEUU creó el Departamento de Seguridad Nacional, mientras la lucha antiterrorista se convirtió en prioridad del FBI y la CIA y se extendieron la vigilancia, el intercambio de inteligencia y la cooperación entre países. Veinticinco años después, las medidas que fueron concebidas como respuesta a una emergencia se han consolidado como parte de un nuevo paradigma que sigue vigente.

TEMAS

Tracking Pixel Contents