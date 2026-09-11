Secciones

Es noticia
De iconos de copas a locales vacíosEl Deportivo, décimo Límite Salarial de LaLigaFran Lebowitz en A CoruñaLuz verde a tres torres de 16 plantas en VismaA reforma la histórica central de Correos en A CoruñaFiestas en A FalperraLos conciertos que vienen este otoño a A Coruña
instagramlinkedin
Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después del funeral de su hermano Harald

Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después del funeral de su hermano Harald

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después del funeral de su hermano Harald

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La princesa Astrid de Noruega, hermana del difunto rey Harald V cuyo funeral se celebró el miércoles, falleció este viernes a los 94 años, según informó la Casa Real noruega.

El rey Haakon VIII ha recibido con gran tristeza la noticia del fallecimiento de su tía y ha decidido que las banderas del Palacio Real sean arriadas a media asta este viernes, así como el día del funeral, de acuerdo con la nota. Más información

Tracking Pixel Contents