Lucía Feijoo Viera

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Trump aprovecha el 11S para defender la guerra contra Irán: "No tendrán un arma nuclear"

Estados Unidos ha conmemorado este viernes 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron 2.977 muertos en el World Trade Center, el Pentágono y Pennsylvania. Donald Trump ha acudido al acto del Pentágono, mientras la ceremonia principal de la zona cero de Nueva York ha reunido a familiares de las víctimas, supervivientes, equipos de emergencia y buena parte de la clase política estadounidense. Allí han acudido los cuatro expresidentes vivos —Joe Biden, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama— y el vicepresidente J. D. Vance, en representación de la Administración de Trump. También ha estado presente el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que ha definido este aniversario como una "obligación sagrada" para honrar a quienes "nos fueron arrebatados" mediante el cuidado mutuo. Trump, sin embargo, ha roto la tradición y se ha saltado la cita, ya que los presidentes llevan asistiendo 25 años al acto pero, desde 2012, no pronuncian un discurso, con tal de proteger el acto de convertirse en un evento político y dar protagonismo a las familias y en la lectura de los nombres de los fallecidos. Ante la imposibilidad de hablar en el acto tradicional, el presidente ha optado por acudir, en su lugar, a una ceremonia paralela en el Pentágono. "Nunca olvidaremos, por eso luchamos hoy. No tenemos elección. Tenemos que ganar", ha dicho Trump al inicio de su discurso en el Pentágono, vinculando el 11-S con la guerra que su Administración lanzó hace ahora medio año contra Irán. Aunque el grueso de su discurso fue un seguido de historias personales y emotivas sobre víctimas del atentado -- en el Pentágono murieron 184 personas cuando uno de los aviones secuestrados se estrelló contra el edificio -- el presidente dejó algunas notas en defensa de sus ataques en Oriente Medio. "Seguimos siendo puestos a prueba, pero somos más fuertes que nunca", aseveró.