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Asesinan en México a Claudia Tacoronte, estudiante canaria de 21 años procedente de Santa Brígida

Una estudiante española de 21 años identificada como Claudia Tacoronte Aguilera, vecina de Santa Brígida (Gran Canaria), fue asesinada en el estado mexicano de Morelos (centro) en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron este domingo las autoridades locales. Más información