El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Ronald Koeman, ha lamentado el empate contra el Cádiz en el Camp Nou que supone una oportunidad perdida de recortar distancias con el Atlético de Madrid, líder de Primera. "Es una gran decepción. Estoy muy muy decepcionado, más que el pasado martes. No podíamos dejar escapar los dos puntos. Estamos decepcionados". Sobre la pelea por la Liga, el técnico holandés no tira la toalla. "Todavía podemos hacer algo, no hay ningún equipo que gane fácil los partidos. Pero hay que reconocer que las oportunidades como hoy no se pueden fallar más", ha afirmado.